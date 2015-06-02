BBC球評：悲喜交加謝幕日 戰鼓重擂會有時

Image copyright BBC World Service Image caption 穆里尼奧在重返斯坦福橋的第二個賽季，再度帶領切爾西奪取英超冠軍。

沒有絕處逢生的驚喜，沒有大起大落的救贖。最後的掙扎描繪著最後的懸念，卻沒能改變最後的結局。

赫爾城在2014/15賽季的收官戰役中以互交白卷的方式黯然告別英超，至此，英超落下帷幕。來來往往或許只是英超的日常，但當紐卡斯爾聯取得2球領先後，KC球場彌散的心碎之聲依然幾近可聞，足球這項運動的殘酷在這樣的瞬間總能展露無遺，綠茵場上並沒有太多地方能夠書寫童話。

赫爾城並沒有在最後一場比賽中辜負整個賽季的努力，面對已經鎖定前四位置的曼聯，赫爾城讓對手交出了最近三個月以來最低的控球率。他們甚至曾兩次把皮球送入球網——儘管邊裁的火眼金睛讓這一切變為了空歡喜。進球被吹或許是天意最好的嘲諷，而無法掌握自己命運的赫爾城對此也只能尷尬接受。

在相對短暫的英超經歷中，赫爾城在5月一共打過13場比賽，卻從未取得過勝利。匱乏的衝刺能力對於任何保級隊來說都是致命的，赫爾城雖然在最後一輪的KC球場用平局阻擋了曼聯，但其實早在第36輪主場面對瀕臨降級的伯恩利時就交出了自己最好的，甚至是唯一的保級機會。

Image copyright BBC World Service Image caption 儘管霍爾城竭盡全力，但最終難逃降級厄運。

自助者天助之，這句話送給之前10輪只拿到1分的紐卡並不能算恰當，但對於其隊內的古鐵雷斯來說卻當之無愧。在戰勝癌症回歸賽場，主宰了自己的命運之後，阿根廷人在最後一輪再次成為了自己球隊命運的主宰。

一球一助，金子般的兩粒進球——考慮到保級背後的經濟利益在今天的英超已達到5000萬英鎊之巨，這甚至不能算是一種貼近的形容。用了近半個賽季作死的喜鵲面對軍心渙散的鐵錘幫還是拿下了一場遲來的勝利。但從上賽季的第十淪落到如今的驚險保級，聖詹姆斯公園球場的喜慶氛圍並不能完全掩蓋球迷和管理層之間業已撕裂的信任。

在這場保級拉鋸戰中，從容只會屬於那些真正的自救者。比如藍狐。在整個賽季接近一半的時間穩居積分榜最後一位的萊斯特曾經被人們認為是毫無頂級聯賽競爭力，鐵定將會降級的一支球隊。然而，他們在賽季末段的瘋狂爆發著實讓所有人始料未及。萊斯特的奇蹟再次證明了英超聯賽瘋狂的戲劇性。此刻的他們有資格像冠軍一樣歡慶。

相對的，曾經的衛冕冠軍則沒有歡慶的資格，摘下王冠的曼徹斯特城在主場用一場波瀾不驚的2-0完勝南安普頓，為一個未能斬獲任何冠軍的賽季劃上了句號。儘管失去冠軍，藍月亮仍有一首一尾阿圭羅和哈特二人分別獲得金靴獎和金手套獎聊以慰藉。

Image copyright BBC World Service Image caption 紐卡斯爾球員古鐵雷斯在賽季的最後一場比賽裏創造奇蹟。

可以確定的是，曼城要求立即重獲爭冠實力，並且將在轉會市場上繼續出手。而不能確定的是，主帥佩萊格里尼是否將在下賽季留任。近幾輪比賽的精彩表現以及幾個潛在下家的曖昧態度讓曼城留住佩帥的可能性逐漸增大。如果佩帥留任，曼城今夏的轉會可能仍是微調。主要的注意力應當集中在中後場，尤其是後衛位置上的補強上。而如果佩帥離任，瓜迪奧拉或其他新帥入主，那麼一場大換血想必在所難免。

不過，今天的伊蒂哈德球場最大的主角是一位切爾西名宿——弗蘭克·蘭帕德。609次出場，177個進球，蘭帕德用一個標誌性的進球告別了自己的英超生涯。此時願意為他送上最後的掌聲和致敬的絕不僅是藍軍球迷。無論是曼城還是南安普頓，整個英格蘭都在送別這位當代傳奇。蘭帕德的眼神裏，一如既往的謙虛和平靜中又透露著波濤洶湧的情緒。自此為止，他了無遺憾。

與此同時，在不列顛尼亞球場，另一場告別的主角是紅軍隊長傑拉德。他在自己的最後一場英超聯賽中同樣留下了進球。但與蘭帕德相比，傑拉德的告別有太多的遺憾。利物浦在收官戰中令人瞠目結舌地以1-6慘敗於斯托克城腳下。傑拉德的最後一場比賽與他的整個英超生涯一樣充滿了遺憾。

這位利物浦旗幟在告別之時，仍然未能改寫這家20世紀最偉大英格蘭俱樂部闊別頂級聯賽冠軍近30年的尷尬。上賽季結束前在最接近冠軍的地方倒下必將成為他畢生的憾事。或許多年以後的傑拉德會有機會回到安菲爾德，以另外的角色彌補自己的遺憾。但在此之前，他的下一站是大洋彼岸。

在英格蘭足球史上留名的兩位名將在同一天告別英超：「雙德」再一次在同一天進球，同時也是最後一次。人們說，這一代球星漸次告別，也帶走了一代人的一段青春。「雙德」的征途將在美利堅延續。而英超的賽場上，又會有江山代有才人出的精彩上演。

Image copyright BBC World Service Image caption 蘭帕德結束本賽季的最後一場比賽時，得到了在場球迷的起立致意。

溫格和他的阿森納堅持多年的青年軍戰略就是時代更迭的極好註腳。已經有太多年難以擠入爭冠行列的他們本賽季依靠新人科奎林在最低谷突然反彈，在進入新年之後瞬間進入勢如破竹的模式，遠遠超出了以往爭四狂魔的力道。儘管最終的排名僅比他們最熟悉的位置高出一位，但其背後的意義則要重大得多。

隨著阿森納在轉會方面的力度逐漸加大，本賽季已經構建好的框架若能對症下藥，下賽季的阿森納絕對有可能為人們帶來更多的驚喜。不過，相比於切爾西，阿森納的陣容仍然顯得單薄得多。若是真想爭冠，他們在三條戰線上都需要不同程度的引援。

特裏在德羅巴身邊舉起英超獎杯，一切都猶如10年前的重演。勝利是奪冠慶典最好的點綴，坐鎮主場的藍軍並沒有連續栽在黑貓的腳下，新科冠軍在先丟1球的情況下3球逆轉，貢獻進球的科斯塔和雷米很好的總結了切爾西最終登頂的動力之源。在上賽季由特裏，馬蒂奇，阿扎爾們組成的堅實基礎之上，強力前鋒的入隊補足了西倫敦球隊的短板，也最終讓斯坦福橋見證了近年來最沒有懸念的冠軍長跑--從8月30日起，切爾西領跑英超長達274天，新的英超記錄。

Image copyright BBC World Service Image caption 傑拉德應該萬沒想到自己的英超旅程是以如此境遇結尾。

即便穆里尼奧再度打造了令人膽寒的鐵軍，並且看上去將會在未來幾年都站在應戰者的位置上，但歐冠的折戟沉沙依然在很大程度上意味著不管是切爾西，還是英超的任何一支球隊，這個賽季的徵程都還是低谷處的蹣跚。

38輪的時間，藍軍演繹了王者歸來，紅魔見證了重裝上陣，利物浦經歷了急轉直下，萊斯特上演了生死掙扎。

形形色色的球隊交織成了別樣的精彩，而為正在沉澱的英超亂世敲下最後一顆鏗鏘音符的卻是掙脫病魔單騎救主的古鐵雷斯。經歷黑暗，嚮往光明，英超的精彩只會愈加蓬勃!