英超焦點：瓜迪奧拉，花落誰家

Image copyright Getty Image caption 瓜迪奧拉表示希望下賽季執教英超，曼城是緋聞俱樂部之一

瓜迪奧拉大概是當今足壇最炙手可熱的主教練，他與英超豪門的緋聞層出不跌，曼城、曼聯和切爾西都等著他簽字。

理所當然的質疑

對於瓜帥的質疑也從未間斷，這在英超球迷當中最為普遍。其抨擊點無外乎就是這位西班牙人執教過的球隊都實力了得而且風格成型，要真有本事就去中下游球隊證明自己。試想如果把穆里尼奧或者溫格放到斯托克城，成績單會怎麼樣？克洛普牛逼吧，他把多特蒙德帶到德甲冠軍位置用了三年時間，加盟利物浦之後也不是立竿見影地就殺得火熱，紅軍現在還在尋找方向。

有意思的是，大多數質疑瓜帥的人根本就不看德甲或西甲，這年頭，閉著眼睛評球的人太多了。有人說，瓜迪奧拉的隊伍只會傳球，來到英超兩三下就被打散了。沒錯，他的確以頻繁傳球起家，但是他就事論事，知難而返。他最大的優勢在於臨場執教，在拜仁早期經常出現上半場熊下半場龍的逆轉景觀。

誰最適合？最適合誰？

究竟是主帥適應球隊，還是球隊適應主帥？從某種意義上講，教練像廚師，有的看菜下廚，有的則是全能大廚——不管食材怎樣。穆里尼奧毋庸置疑是一位偉大的教練，然而他在球員選擇上盡可能的使用自己體系內的，棄用馬塔就是個典型的例子。瓜迪奧拉也有類似傾向，他在拜仁的時候就因此受過批評。然而正是在安聯的挑戰迫使瓜帥跳出自己的舒適區，重新布置比賽戰術，改寫足球哲學。

最全能的大廚要數安切洛蒂，臨場指揮也許不是他的強項，但是打造球隊，物盡其用絕對是他的專長。無奈心氣甚高的豪門總以為不溫不火的安帥其實也沒兩下子，只是心寬體胖的意大利人不動聲色地用成績打臉。皇馬不與其續約簽下貝尼特斯，安帥則與拜仁簽下合同，期待16賽季打臉老東家。

英超俱樂部曼城的人員配置無疑最適合瓜帥，而後者優異的歐冠戰績無疑是「藍月亮」最需要的。如果想要挑戰，切爾西的回報值更大。藍軍陣營星光燦爛，瓜帥的任務就是把光芒聚集起來，打造真正的攻勢足球體系。

範加爾和克洛普這樣的名帥都坦言低估了英超的高對抗屬性，而且沒有冬休著實讓人頭疼。這也許正是瓜帥想要挑戰英超的原因，去一個與自己足球哲學近乎完全相反的競技場，殺出一條血路。

當然，如果瓜帥想玩刺激，就去曼聯吧。

（撰稿：犁力 責編：羅玲）