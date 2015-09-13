英超焦點：租借化英超

Image copyright AP Image caption 湯森德通過租借鍛煉最終獲得在熱刺的主力位置

本賽季切爾西租借外出的球員數超過30名，是任何一家英超對手的兩倍以上。最近幾個賽季簽約球員+立即出租的形式在英超豪門盛行，有人擔心像藍軍這樣的俱樂部濫用租借形式，並呼籲盡快完善法則。

精明經營

切爾西大牌球星雲集的豪門既要保證明星們打上比賽，又要鍛煉小將，還要減輕工資負擔。從俱樂部經營的角度來看，最有效的方式就是想方設法把用不上的球員租出去，這樣至少獲益1億英鎊。

相比之下，紐卡斯爾的青訓營底子厚，卻鮮有小將租借外出。「喜鵲」老闆阿什利摳門不肯花錢引援，現在隊中青黃不接，身陷降級泥潭。

另一方面，如果明星身價水掉，減免損失的辦法還是租借。半億轉會費的托雷斯「租借」AC米蘭長達兩年，而前往意甲時他的合同只有兩年到期，因此沒人期待他回來。另外，因為租借不受時間限制，俱樂部暢通無阻做交易。

同樣對租借樂此不彼的還有曼城。「藍月亮」上賽季飽受歐足聯財政公平競爭之苦，本賽季砸掉1.6億之後卸去14名租借球員，其中有兩人下賽季將正式加盟。利物浦和曼聯也玩過「引進即租出」的花招，奧裏吉和扎哈就是典型例子。阿森納也緊追在後，本賽季有12人租借在外。

今年夏季英超轉會費支出創下8.7億英鎊歷史記錄，而在金元飛漲的背後，60%的花銷都作為工資飛進球星的荷包。法爾考租借曼聯一個賽季，紅魔支付了1600萬英鎊的工資，托雷斯在米蘭幾年切爾西沒花一分錢。

也有賠本生意

德布勞內當初僅以670萬英鎊轉會費加盟切爾西，隨即被租借到不萊梅鍛煉。球員和主帥穆里尼奧鬧翻後以三倍身價前往沃爾夫斯堡。

切爾西斥資3700萬試圖用薩拉和誇德拉多取代德布勞內，兩人都未能扎穩腳跟如今雙雙租借外出。而德布勞內身價繼續三倍漲，成為英超今夏最大首筆轉會加盟曼城，切爾西恐怕悔得咬牙切齒。

英超大老闆都是精明的商人——屬於支出背後琢磨盈利，賠本之後挽回損失的那種。而對於並沒有太多條款規定的租借體制，他們可以鑽的空子實在是太多了。

小將的機會

有人擔心英超豪門引進海外十六七歲的小將，然而租借外出會加劇對本土年輕人的競爭。以熱刺為例：湯森德、凱恩和梅森等英格蘭國腳都是通過租借鍛煉最終重返俱樂部獲得主力位置。而切爾西大面積租借球員可以獲得更多篩選機會。

至於租借制度是否平等？有一點是肯定的那就是對於球員來說，機會永遠是平等的。

（責編：路西）