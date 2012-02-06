Image copyright Image caption 學好iPhone攝影要有熱情和創意。

帶有照相功能的智能手機到處都是，但要如何用手機拍出好照片卻絕非易事。

現在，英國一所學院將開設晚間課程，教授使用者如何用iPhone拍出好照片。

倫敦的肯辛頓和切爾西學院（Kensington and Chelsea College）開設的“iPhoneography”（iPhone攝影），據信是英國第一個此類課程。

學院表示，很多iPhone的使用者都不懂得如何正確使用手機上的照相機。

參與該課程的學生將學習用iPhone來照相，並以各種手機軟件（apps）來處理影像。

熱情和創意

課程指導老師理查德·格雷（Richard Gray）表示，“你只需要對攝影有熱情，並具有創造力就好了。”

不過參加學生必須自備iPhone才能來上課。

格雷說，“只要有正確的技巧，使用正確的手機軟件，iPhone也能成為功能強大的工具。”

“iPhone手機在攝影照相方面也有可用之處，你不需要昂貴複雜的設備也能產生好照片。”

課程內容包括攝影構圖、色彩和光線等基礎知識，還有各種編輯圖片所需的技巧。

學生還能學習到iPhone專有的手機軟件，並和互聯網上的iPhone攝影愛好者互相交流經驗。