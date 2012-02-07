Image caption 研究發現英國每4個孩子里就有1個受到多種有害生長發育的危險因素影響。

家庭環境對孩子心理智力的發育和學業表現有很大影響，這可以說是一個常識性的觀點。

不過，一項最新公布的研究對這種影響進行了量化分析，並指出問題的症結。

研究發現，英國有超過四分之一的孩子生長發育受到家庭問題的拖累。

精確地說，在10項被認為對孩子成長有害的因素中，具有2項以上的家庭占28%。

這些因素包括父母或其中一人患抑鬱症或精神沮喪消沉、家庭經濟拮據、住房擁擠等。

另外，母親不到20歲、父母至少一人有殘疾或缺乏基本技能、濫用藥物或吸毒、酗酒、父母不工作，以及家庭暴力，這些也都被列為有害兒童成長的危險因素。

以前曾有研究發現，只受到一項不利因素影響的孩子生長發育並不會有較大問題，但在多重有害因素夾擊下，孩子的成長就會受到嚴重傷害。

倫敦大學教育學院和薩塞克斯大學聯合進行的調查發現，在英國，10個孩子里只有4人童年的家庭環境里沒有任何有害成長的因素，另有3人只受到一種有害因素的影響。

調查結果表明，影響兒童生長發育的是多種有害因素的組合，而不是單一的因素。

這就加深了政策幹預的複雜性，因為決策者需要面對的“劣勢”因素非常多樣化。