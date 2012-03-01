Image copyright PA Image caption 愛丁堡大學

申請蘇格蘭大學今年秋天開學的歐盟學生增加了6%。

英國大學和學院招生服務中心（UCAS）的數據顯示，2011年申請蘇格蘭大學的歐盟學生一共有16,348人，而申請今年秋天開學的歐盟學生增加為17,316人。

但是申請英格蘭、威爾士和北愛爾蘭等地大學（學費最高每年9,000英鎊）的歐盟學生則分別減少了16.5%、14%和8%。

也就是說，2012年申請英格蘭大學的歐盟學生減少了6,065人，威爾士減少了543人，北愛減少了177人。

學費差距

歐盟法律規定，歐盟學生在蘇格蘭讀大學，必須按照當地的蘇格蘭學生一樣的待遇，也就是說，歐盟學生到蘇格蘭讀大學和蘇格蘭本地學生一樣不需要付學費。

但是在英格蘭、威爾士和北愛爾蘭，歐盟學生則和當地學生一樣受到學費漲價的影響，最高每年要繳交9,000英鎊的學費。

這也形成了英格蘭的學生到蘇格蘭上大學要自行負擔學費，而歐盟學生跨國到蘇格蘭讀大學卻免學費的奇怪現象。

此外，威爾士的學生到外地讀大學也能獲得威爾士政府的部分學費補助。

還有特殊情況是，英格蘭學生因為父母在歐盟國家工作而僑居外地，如今到蘇格蘭讀書卻享有歐盟學生免學費的待遇。