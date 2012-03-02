Image caption 慈善組織批評英國人把數學能力差「不當一回事」。

慈善組織表示，英國人數學能力差危害英國經濟成長和人民生活。

促進數學學習的慈善組織——「全國算術」（National Numberacy）表示，英國全國有數以百萬計的民眾連工資單和火車時刻表都讀不懂，或是不知道如何支付家庭賬單。

政府統計數據顯示，英格蘭幾乎有一半的工作人口，只掌握小學程度的數學能力。

政府一名發言人表示，英國人數學能力差勁是「國恥」。

「英國人通病」

政府一項調查顯示，有五分之四的英國人羞於啟齒自己英語能力差勁，但卻只有一半的人不好意思承認自己的數學能力差。

慈善組織說，英國人把數學能力差「不當一回事」，甚至對自己搞不懂數字「感到光榮」。

「全國算術」主席漢弗里斯（Chris Humphries）表示，「數學不好不能成為借口，英國人普遍有這種通病，我們的目標就是要根治這種通病。」

「世界上其他國家都沒有這種問題，只要有好的數學教育，加上不斷的鼓勵，每個人都能改善數學能力。」

「全國算術」慈善組織甚至指出，有研究表明數學能力差的人，生活也不盡如意甚至落入淒慘境地，例如數學不好影響學校其他學習、畢業後找不到工作、貧窮一輩子、長期生病甚至犯罪坐牢。