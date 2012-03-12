Image caption BBC兒童頻道的語言秀節目會教多種語言。

BBC在兒童頻道推出一個語言秀（Lingo Show），為那些學齡前兒童播放中文教學節目。

這個節目寓教於樂，通過一個叫「偉」的卡通人物，用歌曲和遊戲的方式教小朋友中文。

小觀眾們在電視節目的幫助下可以學習從一數到十，可以說「你好」和「謝謝」，並可以記住「貓」、「狗」等小動物以及不同顏色的中文說法。

這個語言秀節目還會教其它語言，比如烏爾都語、旁遮普語，索馬里語以及波蘭語等。

但是這個節目的製作者表示，中文和法語及西班牙語是該節目的三大「重要」語種。

英國政府官員曾經表示，如果不趕緊適應中國是經濟強國的勢頭，就會落後於他國。

有分析人士預測中國將會在2027年超過美國成為世界上最強大的經濟體。

英國的很多私校已經開始教授中文。

利茲大學中文講師維曼博士指出，學齡前的兒童並不會覺得中文很難學。

他說，「中文的一些特點是很適合教孩子的語言，有聲調，這就會很適合用一些漫畫、兒歌等途徑來教學。」

維曼博士還認為，在英國的外語教學中，中文將會取代法語、德語和西班牙語成為最重要的外語。

語言秀是針對4-6歲的學齡前兒童，開始試用了網上教學的方法，受到家長們的歡迎，因此製作方決定把節目搬上電視。