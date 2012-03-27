Image copyright Image caption 英國內政部希望新措施能降低學生簽證人數。

調查報告顯示，最多有五萬人鑽學生簽證漏洞到英國打工。

按照2009年起生效的學生簽證新措施，申請學生簽證的留學生必須得到受認可的學校核發的證明，才能拿到學生簽證，而且沒有事先得到許可，留學生也不能轉換學校。

但是英國國家審計署（National Audit Office）發現，新措施的查核系統沒有到位。

審計署說，新措施在查核系統還沒有到位之前就先行推出，導致在實施的第一年，就有四萬至五萬人利用學生簽證進入英國工作。

查核系統

審計署的調查報告說，「英國邊境署（UKBA）沒有檢查那些持學生簽證進入英國的人是否真的在上課。」

「英國邊境署放任那些持學生簽證逾期停留和非法打工的人，因為這些人和非法移民和避難者相比，處理的先後順序要更低。」

調查報告要求邊境署採取積極行動，找出那些沒有權利留在英國人，並確保他們離開英國出境。

新措施

英國內政部說，這個新措施的目的是降低學生簽證人數。

在新措施實施之前，英國學校招生海外學生人數不受限制，而且學生不需要通知英國邊境署就可以自由轉換學校和課程。

前任的工黨政府引進的新措施則規定，每個留學生都必須得到受認可的教育機構的證明，才能拿到學生簽證，而且不能自由轉換學校。