Image caption 倫敦教師罷工，大中小學全部或部分停課一天。

倫敦的2千多所大中小學和學前班的教師周三（3月27日）罷工，抗議政府對教師退休金的改革方案。

受影響的學校因此全部或部分停課。

全國教師工會（NUT）和大學教師工會（UCU）成員遍布倫敦46所中專、16所大學和2500所小學。

英國學校事務部長尼克·吉布（Nick Gibb）表示：「罷工對任何人都不利。」

參加罷工的教師們在倫敦市中心集會遊行，最後到教育部門前抗議示威。

政府計劃提高教師退休金計劃中教師本人的供款比例，而教師工會指責說這等於又抽了一重稅。

在財相剛剛宣佈降低最高一檔所得稅稅率的背景下，讓教師每個月從工資裏拿出更多的錢放到自己的退休金計劃裏，顯得令教師們更難以接受。

吉布的說法是政府的改革方案是現有條件下的最佳方案，平衡度掌握得很好，既保證了教師退休金仍然是英國最優厚的之一，同時又為納稅人為此付出的金額加了蓋。

去年11月英國全國教師為抗議退休金改革已經舉行過一次大罷工，各地絕大部分學校停課。