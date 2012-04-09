教室如温室 老师苦不迭
- 2012年 4月 9日
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英國全國校長協會和女教師工會（NASUWT）稱，不少教室「炎熱難耐」，讓老師和學生不堪忍受，影響教學。
該協會稱，一項調查顯示，1/3的老師在攝氏30度以上的環境裏授課，超過3/4的教室溫度超過24攝氏度。
NASUWT秘書長克里斯·濟慈（Chris Keats）說，悶熱的環境讓學生難以集中注意力，影響他們的學習能力。
濟慈說，這一問題由於新的建築設計和老的建築變得更嚴重。
比如，越來越多的新建築採用玻璃結構，即便拉下百葉窗，也難以降溫。而一些老建築，出於安全的考慮，又不能開窗戶。
一些受調查的老師說，他們感到疲憊、頭重腳輕，一些學生煩躁不安。有老師反映說，教室溫度高、窗戶不能打開，加上電腦等設備，教室如同「溫室」。
NASUWT建議，應該給教室溫度設定法律的上限，以便能確保合適的教室氣溫。