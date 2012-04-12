Image copyright BBC World Service Image caption 上屆英國工黨政府取消了「中考」考外語的規定。

英國商界有識之士表示，每一名孩子都應在「中考」（GCSE）前學一門外語，「來幫助英國經濟復蘇」。

英國商會（The British Chambers of Commerce）希望，小公司對員工的外語培訓能享受政府的稅收優惠政策。

根據一項英國商會對8000家公司的調查顯示，「極少人能用外語在國際市場上執行合約」。

據了解，能「流利使用」俄語或中文「促成商業合約」的人不足1%。

輪到歐洲語言，這個數字在意大利語也只為1.2%、西班牙語2%、德語2.8%，用法語談生意稍高，為4.2%。

同時，BBC指責英國前工黨政府取消「中考」考一門外語的規定。

有資料顯示，2001年「中考」有321,207名學生選擇法語考試，但到了2011年，選擇考外語的學生僅為14,700人了。

英國教育基金會CfBT的負責人波德（Kate Board）說：「這種情況再不改，英國在全球市場的競爭力就會受到重大影響！「