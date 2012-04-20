Image caption 倫敦都市大學的這一選擇引起爭議。

倫敦都市大學（London Metropolitan Univeristy）與一家提供派對活動服務的公司聯姻，開設活動創意、組織和管理方面的碩士學位，不料引起爭議。

爭議的焦點當然不是學位本身，這類專業的學位已不是什麼新鮮事。新鮮的是與倫敦都市大學聯姻的這家名為Chillisauce（辣椒醬）的公司。

正如公司名那樣的「火辣」，這家公司提供各類派對組織服務，甚至包括脫衣舞、性虐待等夜總會派對服務。

登陸這家公司網站，會看到正在籌劃一個在布達佩斯的男子單身派對，亮點活動是脫衣在泥裏摔跤；此外，還有照片顯示在布拉迪斯拉發的野性派對，包括妙齡女郎身上裹著膠狀物等。

Chillisauce公司不小，每年給大約八萬人組織各類派對。倫敦都會大學稱，與這類有專業實戰經驗的公司合作，會給學生提供「實際有用的經驗，以及活動管理和創意的技能」。

不過，也有大學老師提出批評，認為這會「損害大學聲譽」。

英國大學和學院聯合會的一名發言人說：「有人質問，與一個專業是組織周末男子單身派對、讓穿著暴露並裹著膠狀物女子表演的公司合作，怎麼能提供好的學術文憑呢？」

據報道，選擇這一專業的學生，畢業的要求是要為一個商業品牌策劃一個能挑戰吉尼斯紀錄的活動，然後向Chillisauce的高官進行演講，成績佔畢業成績的50%，另一半是書面報告。

Chillisauce的數字營銷經理邁克爾·齊德茲（Michael Chidzey）說，倫敦都市大學的目的是提高學生畢業後的就業能力，Chillisauce相信這種合作能增強學生的競爭力。