Image copyright l Image caption 黑色旅遊要研究人們為什麼想去參觀象奧斯威辛集中營這樣的地方。

「黑色旅遊」（dark tourism)，也就是遊客專程去訪問曾發生過死亡、暴力和恐怖事件的地點，將成為英國一家大學的專門研究所的研究課題。

英國中蘭卡郡大學（University of Central Lancashire）新成立的黑色旅遊研究所正式掛牌。

據信，它是世界上第一個專門研究黑色旅遊的學術機構。

研究所所長斯通博士（P Stone）說，他們要研究人們為什麼不由自主地想去參觀象奧斯威辛集中營或歸零地（Ground Zero，紐約世貿大樓遺址）這樣的地方。

研究所將研究與恐怖聯繫在一起的地點，與人們利用休假時間去參觀這些地點之間的關係。

斯通博士在到大學作學問前，一直在旅遊業工作。他說，黑色旅遊有著悠久的歷史。

斯通博士說，其實，中世紀的砍頭示眾可以說是黑色旅遊的雛形。

來自世界各地的100多位學者將參加研究所落成後的首次研討會。