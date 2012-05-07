Image copyright PA Image caption 多年來英國學生一直享受低學費的待遇

專家認為，由於高學費，在未來幾年內可能將有15所英國高校破產。

從今年秋季開始，英國大學開始可以向本國學生收取每年9千英鎊的學費。

英國《泰晤士報》報道，日前，英國薩塞克斯大學（University of Sussex）經濟學教授彼得·多爾頓（Peter Dolton）說，由於允許向學生收取每年9千英鎊的學費，在未來幾年內最多將有15所英國高校破產。

多爾頓教授在慕尼黑經濟峰會上發表講話時這樣表示。

他說，開放市場的結果意味著會有更多英國學生到海外讀書，那些教育水平較弱但是學費卻與牛津、劍橋等名校相同的大學會很難有出路。

這位教授認為，有太多英國高校將要收取9千鎊的學費，因此大約10%到15%家可能會破產。

儘管英國教育當局的本意是創造一個多樣化的市場，允許各個大學學費水平不同，但是絕大多數高校都要把學費標到最高。

多爾頓教授說，英國正在進行一場試驗，把目前與大部分歐洲國家相同的體系轉到每年9千英鎊的體系。

多爾頓教授去年做的研究顯示，如果大學學費增加到這一水平，那麼申請者將下降7%。