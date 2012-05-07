Image copyright BBC World Service Image caption 傑拉德和奧利弗聯手，呼籲英國政府幫助青少年養成健康飲食習慣。

利物浦足球隊隊長傑拉德(Steven Gerrard)和英國電視名廚奧利弗(Jamie Oliver)聯手向英國首相施壓，呼籲政府出手干預青少年肥胖問題，「該從學校的烹飪課開始」。

在一封有眾多醫療界和教育界人士聯名簽署的信中，傑拉德和奧利弗雙雙署名，要求英國首相卡梅倫從修改中小學課程表做起，開設健康烹調課，應對「肥胖問題」。

在這封信中，他們認為，四歲到14歲的孩子們將從健康的飲食教育裏受益。

英國教育部馬上做出反應，並表示正在評估這一問題。

這封信寫道，倫敦舉辦奧運會給民眾帶來的巨大自豪感「卻因英國人歐洲最胖的事實而遭人詬病」。

英國肥胖論壇(the National Obesity Forum)負責人之一的哈斯拉姆教授(Professor David Haslam)表示：「奧運會將是英國提高全民健康意識、和減肥的契機。」

他認為那種「大嚼著薯片和巧克力、喝著含糖飲料，在電視機前觀看奧運選手奪金牌」的場景，顯然「很不給力」。

這封信強調，讓孩子們從課堂裏學會如何為他們自己和家人凖備有營養的食品，對遏制肥胖的蔓延「非常重要」。

這封信認為，如果人們不知道該如何吃的營養的話，那麼他們就只能會靠買快餐來胡吃海塞。

兩位分別來自飲食界和足球界的名人都與減肥運動相關。奧利弗曾經大張旗鼓地希望能一改學校的菜單，而傑拉德代言的「起來做運動」(Get Up, Get Moving)項目，更是在加強全民健身和提倡健康飲食。

他們覺得，除了呼籲要在學校裏教孩子們吃得健康以外，孩子們也需要從他們的偶像身上，學會健康的生活習慣。

肥胖危機

同樣在信上署名的傑拉達醫生(Dr Clare Gerada)說：「我的有些病患居然一輩子都沒做過飯！」

她說：「這些病患唯一做過的和做飯相關的事情，就是把半成品放進微波爐。」

據信，現在英國每3個九歲的孩子當中，就有一名超重或處於肥胖狀態。

英國教育部表示，他們正在積極評估現行中小學的課程表，將在年末做出新一輪調整。並表示，降低人們的卡路里攝入量是英國政府義不容辭的責任。