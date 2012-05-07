Image copyright Getty Image caption 伊頓公學這樣的名校是很多中國學生理想的學校

調查顯示，五分之四的英國私校計劃加大在地產方面的投資，以使收入增加並且更加多樣化。

英國《泰晤士報》報道，地產諮詢公司Farebrother做的一項調查顯示，在英國2500家私立公學和獨立學校中，有大約80%想要增加或者保持在地產方面的投資。

這家公司表示，在家長們在高學費面前掙扎之際，很多人確信房地產行業的優厚回報將支持學校未來的運營。

Farebrother對包括伊頓公學（Eton College）、克利夫頓學院（Clifton College）、馬爾文學院（Malvern College）、威斯敏斯特學校（Westminster School）等名校在內的50多家私校的財政主管進行調查。

結果顯示，已經涉足房地產領域的學校中，有三分之二的學校表示，投資房地產給他們帶來很好的回報，主要用於支持收購新樓、獎學金計劃以及對現有校舍的維護等方面。

而對沒有機會獲得政府資金支持的獨立學校的財政主管來說，他們有責任管理學校的日常運營以及投資狀況。

儘管這些私校中的很多家擁有大面積的土地，但是Farebrother表示，只有37%的學校直接購買非經營性的地皮用於長期投資。

這項調查估計，英國所有獨立學校擁有的土地價值至少11億英鎊，而未來5年內這個數字有可能大幅上升。