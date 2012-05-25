Image copyright PA Image caption 學生貸款公司說，畢業後出國不代表就可以不用還錢。

現在越來越多的英國大學生畢業後到國外尋找就業機會，但利用出國來逃避償還學生貸款卻可能招致嚴重的後果。

英國學生貸款公司（Student Loan Company）表示，如果學生利用出國來逃避償還債務的話，可能會被罰款，甚至被告上法庭。

許多大學生錯誤的認為畢業後離開英國就不用再償還學生貸款，但學生貸款的合約中其實有明確規定出國後的償還方式，在部分情況下出國後還款金額可能更高。

如果畢業生留在英國的話，等到他們的年收入超過21,000英鎊以上才開始還款。

但畢業生出國就業，開始還款的門檻就要看所在國家而定，例如在法國，年收入達25,200英鎊才開始還款，而在印度，年收入達8,400英鎊就要開始還款。

如果借款學生不申報自己的收入，學生貸款公司可以收取違約金，大部分情況下違約金要比還款的金額還高。

出國躲債？

學生貸款公司還款業務負責人奧康納（Kevin O'Connor）表示，「學生畢業後出國並不代表可以不用還錢，必要時候我們可以找到借款人。」

「如果畢業生刻意躲避與我們聯繫，我們將會計算欠款和違約金額，採取法律行動，大部分學生在這個時候都會開始與我們配合還款。」

「但是如果還是惡意賴賬，他們就只能凖備接到法庭通知了。」

有大學生抱怨說，學生貸款公司並沒有明確告知學生在出國之後仍需要還錢，貸款公司的網站上也沒有清楚寫明相關信息，讓他們有受騙的感覺。

但是學生貸款公司說，不知道相關信息不構成賴賬的借口。「任何出國三個月以上的借款人都必須告訴我們海外的聯繫住址，以及他們的收入明細，我們需要這些信息來決定如何收回款項。」