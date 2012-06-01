Image copyright AFP Image caption 赫爾大學目前有22,000名學生在讀。

英國赫爾大學（University of Hull）過去四年以來，有財政困難的學生增加了54%。

赫爾大學學生會表示，光是去年一年就有2,300名學生和學生會的顧問聯絡尋求幫助，而2008年時只有1,500人。

赫爾大學目前有22,000名學生在讀，四年前該大學有21,000名學生。

學生會人員表示，來尋求幫助的學生都面臨了很嚴重的財務問題，有的人甚至沒錢交房租就要流浪街頭了。

食物救濟包

學生會表示，學生面臨財務困難的原因很多，包括學生不懂得如何管理個人財務，或是父母的資助減少等。

但經濟不景氣，大學當地適合學生打工的工作也減少，學生無法依賴打工來過日子。

面臨財務困難的學生越來越多，學生會向有困難的學生提供食物救濟包。

去年，學生會一共提供了70個食物救濟包，而四年以前只發出過30個。

但是主管大學的英國商務部（BIS）表示，大學生享有很優惠的財政援助方案，包括貸款和其他不需償還的款項。