Image copyright BBC World Service Image caption 聖安德魯大學在校本科生裏，寒門學子寥寥無幾。

全英學生會表示，蘇格蘭的大學招收貧寒子弟的比例讓他們感到「羞愧難當」。

英國全國學聯（NUS）蘇格蘭分部依據信息自由原則，索取的一份調查數據顯示，擁有厚重歷史底蘊的蘇格蘭的大學，反而平均每年從貧困家庭招收的學生不到100人。

在遭到指責後，蘇格蘭的這些大學表示，他們招收的學生，都來自廣泛的社會背景。

根據這項調查，來自佔蘇格蘭20%的最貧困地區的學生被列為貧困學生。

聖安德魯大學（St Andrews University）承認，在所有7370名在校本科生裏，只有13名同學來自這些貧困地區。

愛丁堡大學和阿伯丁大學同樣從這些貧困地區招收的學生不足100名。

英國全國學聯蘇格蘭分部表示，鄧迪大學和格拉斯哥大學在這方面做得「要好很多」。

這家分部的帕克（Robin Parker）說：「大學的位置，應該提供那些最有天賦和潛質的同學。」

他強調說：「如果這些大學再不擴大生源範圍，他們將錯失那些最有潛質、並能拿到最好成績的同學。坦白說，這些大學沒有盡到他們的責任。」

他同時指出：「更加公平的招入新生雖然至關重要，但做起來並不難。」

聖安德魯大學表示，他們已經在努力，希望招入的同學來自更廣泛的社會背景。

該大學的一份聲明說：「英國頂尖大學的門向所有人開放，我們需要來自社區的更多支持，讓更多的人相信我們這裏唯才是舉。」

這份聲明同時說：「和很多大學一樣，我們通過一系列項目和夏令營，鼓勵聰穎的寒門子弟能考慮選擇上大學。」

帕克最後表示：「我們希望這些數據能給蘇格蘭的大學們敲響警鐘，他們必須採取更有效行動，讓上大學在蘇格蘭更公平！」