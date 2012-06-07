Image caption 美國常春藤名校的申請人數大幅增加。

英國私校校長說，有越來越多的優秀學生放棄讀英國大學，遠走美國求學。

英國惠靈頓學院（Wellington College）校長安東尼·塞爾頓（Anthony Seldon）說，英國大學性價比太差，「讓學生感到鬱悶」。

他說，英國大學經費短缺，每位學生獲得的導師時間變得更少，大學對體育和藝術的發展也不重視。

他說，在幾年前惠靈頓學院的學生只有少數人申請外國的大學，但現在有十分之一的學生都申請海外大學。

美國大學

與此同時，統計數據顯示，越來越多英國學生申請美國的大學。

去年，有超過10,000名英國學生在英國參加了美國大學入學考試，和2008年相比增加了三分之一。

越來越多英國學生，尤其是私校和文法學校的學生，想要到美國讀大學，部分原因是因為英國大學學費今年起漲價到每年最9,000英鎊。

塞爾頓還說，美國大學各方面的發展更為寬廣，投入在每位學生身上的經費是英國大學的兩倍。

最近，有一本新書在英國出版——《好學校指南》，裏面專門介紹了65所美國大學，並詳細解釋美國大學的申請程序、入學考試、學費制度、獎學金、學生簽證和大學生活等實用信息。