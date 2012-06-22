Image caption 調查發現大部分英國企業不核查求職申請表上的學歷文憑資料。

英國高等教育撥款委員會（HEFCE）出資提供一項文憑核實服務，幫助雇主核查求職者遞交的個人履歷中關於學歷文憑的信息是否屬實。

據信，在履歷上「美化」自己的教育程度和學位文憑信息、提供虛假不實信息的大學畢業生越來越多。

《每日電訊報》披露說，有調查表明英國絕大部分小企業和五分之四的大企業目前根本不核查求職申請者的學歷文憑。

負責提供這項服務的機構Graduate Prospects表示，隨著英國大學學費不斷上漲，學歷造假的現象將日趨嚴重。

該機構一名官員說，畢業生在求職申請中誇大自己的教育背景，這是事實，但目前還很難確定這其中屬於欺騙的有多大比例。

新推出的這項有償服務，「高等教育文憑信息核查」 （Higher Education Degree Datacheck，HEDD），讓雇主通過互聯網調閱一個加密數據庫的資料，核查求職申請中有沒有誇大、虛假信息。

HEDD系統屬於英國政府為促進高校改進效率而撥1800萬英鎊設立的「現代化基金」項目。

英國大學本科學費今年漲到9000英鎊，而大學畢業生面臨的是找不到工作或失業的威脅。

Graduate Prospects為推出學歷認證服務所作的一項調查顯示，40%的被訪者認為學費上漲和工作難找這兩大因素將使人更有可能在履歷中誇大學歷。