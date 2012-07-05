Image caption BPP大學學院是英國少數擁有頒發學位權力的私人院校。

英國一所私立大學開設醫療衛生專業學位課程，這是英國私立大學第一個類似的課程。

英國私立大學BPP大學學院（BPP University College）開設衛生學院，今年秋天開始提供心理和護理學位課程。

今年秋天英國大學學費將漲價，最高每年9,000英鎊，而BPP大學學院為期三年的心理學學位課程學費只要15,000英鎊，相當具有競爭力。

學生們還有機會選擇「密集型課程」，在兩年之內拿到學位，學費減少為12,000英鎊。

新突破

這是英國私立大學首次開設醫療衛生學系方面的課程，標誌著以營利為目標的私立高教機構的一個新的突破。

校長卡爾·萊戈（Carl Lygo）表示，「高教產業正在改變，未來10年我們將看到更多的變化。」

「學生和雇主將按照他們自己選擇的研究和培訓方式，來推動高教產業的需求。」

BPP大學學院是英國少數擁有頒發學位權力的私人院校，該學院的課程主要集中在法律、會計和商務管理方面。