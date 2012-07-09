Image copyright BBC World Service Image caption 讀大學的費用越來越高，中產階層家庭壓力最大。

一項研究稱，在英國實施新的大學收費制度後，超過半數的畢業生將不斷地償還貸款，直至50歲出頭。

英國財政研究院（Institute for Fiscal Studies）的報告說，年收入在4.35萬英鎊左右的家庭最受擠壓，需償還的學生貸款數額最高。

今年秋季開始，英格蘭的大學本科生將繳納每年不高於9000英鎊的學費。對90所院校的調查顯示，大學的平均學費為8660英鎊，其中64%的大學征收最高上限的9000英鎊。

根據規定，學生可以申請貸款，畢業後，收入到達一定標凖後，將連本付息地償還。

財政研究院的報告說，對貧窮家庭的學生來說，他們可以申請助學金，此外還能申請學費的減免，加之他們較少申請學費昂貴的大學，因此畢業後的還債平均額最低，約為34,848英鎊。

對富裕家庭來說，學費壓力當然就更小了。很多人至少能支付部分學費，這樣申請的貸款額就少，平均額為37,433英鎊。

所以，中產階層最受擠壓，不窮不富，福利也享不了、既沒資格申請學費的減免、也沒能力直接支付學費，老老實實貸款還錢。

報告說，未來畢業生的負債平均額為37,658英鎊，遠高於目前的22,127英鎊，這無形地成為一項新的稅收，有的大學畢業生會不斷償還債務直至50多歲。

有規定說，倘若畢業30年後仍有債務未付清，將可取消，如果大學畢業年齡是22歲，那麼這意味著52歲時，如果還有學生貸款債務未還，將可免除。

這很難說是什麼好消息，畢竟負債負了大半輩子。

那麼誰是受益者呢？英國大學事務部長戴維·威利茨（David Willetts）說，是大學、納稅人和窮人，因為他們的壓力更小了。

所以，和英國的其它事情一樣，中產階層往往成了「忍辱負重」的中流砥柱。