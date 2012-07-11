Image copyright Image caption 英國考試又發現新錯誤。

英國去年的GCSE（中等教育普通證書）和A-level（高等水平）考試又發現新錯誤，數百名考卷成績獲得加分更正。

牛津、劍橋和皇家藝術學院考試局（OCR）發現，由於閱卷人員沒有正確的加總計分，大約有250張考卷的成績比應得的分數低。

發現錯誤後，考試局給這些考卷加回應有的分數，但他們擔心有些打低的分數可能會影響學生大學的申請。

考試局表示，這些考卷成績出錯，在於閱卷人員在「抄寫和記錄」總成績的時候計算錯誤。

懲處失職人員

考試局發表聲明表示，在歷經九個月的調查之後，開除了四名失職的閱卷人員，並正式警告另外78人。

OCR考試局首席執行官馬克·道厄（Mark Dawe）表示，「我們很遺憾，由於考卷總分計算出錯，我們必須更正一些考卷的成績。」

「今年參加考試的學生可以放心，我們已經提高了系統的凖確度，不會再發生類似的錯誤。」

去年夏天，英國各地的GCSE和A-level考試至少已經發現了10起錯誤事件，數萬名考生受到影響。