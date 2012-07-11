英国考试出错 考卷获加分更正
- 2012年 7月 11日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
英國去年的GCSE（中等教育普通證書）和A-level（高等水平）考試又發現新錯誤，數百名考卷成績獲得加分更正。
牛津、劍橋和皇家藝術學院考試局（OCR）發現，由於閱卷人員沒有正確的加總計分，大約有250張考卷的成績比應得的分數低。
發現錯誤後，考試局給這些考卷加回應有的分數，但他們擔心有些打低的分數可能會影響學生大學的申請。
考試局表示，這些考卷成績出錯，在於閱卷人員在「抄寫和記錄」總成績的時候計算錯誤。
懲處失職人員
考試局發表聲明表示，在歷經九個月的調查之後，開除了四名失職的閱卷人員，並正式警告另外78人。
OCR考試局首席執行官馬克·道厄（Mark Dawe）表示，「我們很遺憾，由於考卷總分計算出錯，我們必須更正一些考卷的成績。」
「今年參加考試的學生可以放心，我們已經提高了系統的凖確度，不會再發生類似的錯誤。」
去年夏天，英國各地的GCSE和A-level考試至少已經發現了10起錯誤事件，數萬名考生受到影響。