Image caption 英國是「Subway」在北美以外最大的海外市場。

美國三明治快餐連鎖店「Subway」（中國稱為「賽百味」）可能在英國學校開設第一間加盟店。

「Subway」目前正在和大曼徹斯特市的一所中學討論在校園內開設加盟店的項目。

帕斯伍德高中（Parrs Wood High School）校長沙克斯（Henry Shakos）表示，「有關經營權的談判目前還在開始階段，我們仍在研究如何改變飲食內容。」

「Subway是我們考慮的可能性之一。」

此前，英國教育大臣戈夫（Michael Gove）宣佈對學校餐飲展開一次檢討活動。

Subway三明治

以「新鮮」作為口號的「Subway」三明治，提供各種「subs」（潛水艇形狀的長條形麵包）做成的三明治。

長條形三明治裏面夾著不同的餡料，包括雞肉、培根、火腿、牛肉、醬汁肉丸、奶酪和蔬菜沙拉等。

「Subway」連鎖店早些時候宣佈，將在2015年以前擴展英國及愛爾蘭市場，預計新開600家店。

英國是「Subway」在北美以外，最大的海外市場。

但是英國學校校餐信托（School Food Trust）表示，「學校提供的校餐有嚴格的法律規定，確保學校提供的校餐符合國家標凖。」