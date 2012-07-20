Image caption 想要有光明前途，住在哪裏非常重要。

新的調查顯示，英國下一代年輕人前途與發展，很大一部分取決於在哪個地區生活成長。

英國犯罪和司法研究中心（Centre for Crime and Justice Studies）的調查，比較了英國各地區年輕人成功的機會。

根據年輕人居住的地區，就能夠預測他們日後上大學和就業的機率。

數據顯示，在倫敦肯辛頓區（Kensington）和溫布爾登（Wimbledon）生活成長的年輕人日後上好大學和全職工作的機會更大，這裏的18歲年輕人有30%在英國前20名大學讀書。

但同樣在倫敦，南邊的坎伯韋爾（Camberwell）和派克姆（Peckham），以及東邊的哈克尼（Hackney），年輕人的前途則不是那麼樂觀。

相差巨大

和倫敦的富人區相比，住在赫爾（Hull）的年輕人進入頂尖大學就讀的不到0.1%。

資料還顯示，包括伯明翰、利物浦和謝菲爾德等大城市在內，年輕人日後前途與發展都很有限。

再往北邊一點，哈羅蓋特（Harrogate）的年輕人上好大學的機率，是20英里之外的布萊德福德（Bradford）的七倍。

犯罪和司法研究中心負責人加爾薩德（Richard Garside）表示，「人們一直認為前途和發展是靠自己打拚的結果，而不是其階級背景，但這個調查結果卻證明，生活成長的地方對年輕人的日後發展有巨大的影響。」

「我們呼籲政府決策者和教育人員正視這個問題，想辦法解決。」