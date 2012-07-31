Image copyright Image caption NUS呼籲大學公布大型講課的比例和人數。

英國全國學生聯合會（NUS）要求大學校方加強導師個別指導的教學質量。

英國大學學費今年秋天起漲價最高每年9,000英鎊，高學費導致大學教學質量成為熱門話題。

英國政府要求各大學公布課程內容，包括導師個別指導（tutorial）的時數。

但是英國全國學生會表示，導師個別指導時間的多寡，並不不能代表質量的好壞。

質量問題

NUS副主席雷切爾·文斯通（Rachel Wenstone）表示，「隨著大學學費漲價，大學教學質量越來越受到關注。」

「導師個別指導的時間多寡並沒有任何意義，除非是高質量的個別指導，讓學生和導師建立起真正的師生關係。」

她表示，不同課程的學生需要不同程度的導師個別指導，人文和藝術的課程要求學生更多時間自修，導師個別指導時間自然比較少。

但是她說，學生需要以面對面的方式嚮導師學習，增進對專業的了解。

NUS呼籲大學公布各種教學方式的組成比例和班級人數，例如大型講課和小組講課的比例及人數等信息。