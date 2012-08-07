Image caption 鑽採石油的工作人員需要新材料保障安全和增加效率。

曼徹斯特大學（University of Manchester）將成為英國石油及天然氣的研究和開發中心。

英國石油（BP）投資成立國際高等材料中心（International Centre for Advanced Materials），支持高等材料的基礎科學和工程應用。

在研究計劃裏，曼徹斯特大學將成為高等材料的研究中心，劍橋大學，倫敦帝國學院和美國的伊利諾斯大學則是周邊研究單位。

英國石油國際高等材料中心（BP-ICAM）是一項長期投資，英國石油預計在未來10年向參與研究的各大學投資6,000萬英鎊。

研究計劃預計將創造25個新的學術人員職位，至少100個博士研究生，以及80個博士後研究生。

開發新材料

研究中心將致力於開發能夠提供給石油和天然氣產業使用的新材料。

英國石油首席執行官杜德里（Bob Dudley）表示，高等材料對能源工業的未來安全和效率「至關重要」，因為鑽採石油的工作人員面臨前「所未有的深度、壓力和溫度」。

曼徹斯特大學校長南希·羅思韋爾（Nancy Rothwell）表示，「英國石油選擇曼徹斯特大學我們非常高興。」

「曼徹斯特大學在高等材料的研究和應用上，有領先世界的研究專長，能面臨目前和未來的挑戰。」