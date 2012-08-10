球王贝利获颁爱丁堡大学荣誉学位
- 2012年 8月 10日
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巴西球王貝利（Pele）獲頒愛丁堡大學榮譽學位，表彰他對體育事業以及環境和人文發展的突出貢獻。
貝利曾三次帶領巴西隊在世界杯賽奪冠。
退出足壇後，貝利曾任巴西體育部長和聯合國生態環境大使。
愛丁堡大學在倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館（V&A）授予貝利榮譽學位。
他在儀式上表示，這個榮譽屬於家人、朋友和隊友，因為一個人單槍匹馬無法成事，成就是眾人努力的結果。
他還祝願巴西足球隊在周六（8月11日）的倫敦奧運會足球賽決賽中能夠戰勝墨西哥隊，奪取奧運金牌。
貝利在足球生涯中還沒有得過奧運金牌，他希望這次巴西隊能夠消除他心裏的這個遺憾。