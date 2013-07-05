海外學生有望就讀英國「專科中學」

Image caption 「專科中學」是國家撥款資助，由私營機構管理的中學，不允許盈利。

根據英國媒體曝光的首相卡梅倫助理的一封信函內容，海外學生有可能就讀英國「專科中學」（academy school）。

英國首相卡梅倫私人助理西蒙·卡斯 (Simon Case)在寫給大學事務部長大衛·威利茨（David Willetts）的信中透露：「 我們應看到專科中學和自主中學（Free School）的出口潛力。」

不過這封信函強調，專科中學和自主中學的重點應該是招收英格蘭的學生。

反對黨工黨表示，這封信函提出了「嚴肅的問題」，但是首相府拒絕對信函內容發表評論。

「專科中學」是國家撥款資助，由私營機構管理的中學，不允許盈利。

引發爭議

《泰晤士報》曝光的這封信函表示，「專科中學和自主中學的計劃今後幾年的重點應該是鞏固在國內取得進展，但是與此同時，我們應該關注出口潛力。「

「這方面應考慮允許專科中學招收海外學生。」

工黨影子教育大臣斯蒂芬·特威格（Stephen Twigg）指出，「對開放專科中學接收國際學生一事，英國國內的家長將會對首相的建議深表質疑。」

「鑒於目前學校仍然缺少幾十萬入學名額，首相應保障本土學生有足夠的入學位置。卡梅倫必須對其所作所為作出解釋。」

本周早些時候，針對專科中學和自主中學被允許盈利的計劃，英國教育部表示強烈否認。

在此之前，BBC獲得的一份文件顯示，教育部高級官員已經建議將「專科中學」重新歸入「私營公司」類別。

學校分類

英國的中學分類雖繁雜，但基本可分為公立中學（State-Funded Secondary School）和獨立學校（Independent School）即「私校」。其中，專科中學（Academy School）屬於公立中學。

專科中學由英國工黨時任首相布萊爾在2000年建立。與其他公立學校不同的是，它由中央政府直接撥款，且私人也能參與出資。在管理和教學上，專科中學有更多的自主權和特殊性。

專科中學主要招收十一到十六歲的中學生，有的也接收幼兒園學生。

近年來，受北歐教育體系影響，也出現了自主中學（Free School）。這類學校自籌資金，獨立設置自己的教學模式。

（編譯：曉真 責編：路西）