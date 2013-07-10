英國讀公校不便宜 花費2萬2千英鎊

Image caption 英國家長為孩子接受教育花費巨大。

最新調查說，英國人送一個孩子進公立學校接受中小學和學前教育的費用，總共需要2萬2千英鎊。

這份由總部在倫敦的世界最大保險集團之一英傑華集團（Aviva）所做的關於家庭財務狀況的調查還說，這一花費在過去5年中增長了11%。

一個孩子從4歲到18歲的教育過程中，把學校早飯、中飯、放學後託管、校服以及各種必需的支出加在一起，平均每年的花費是1614英鎊。

一半以上接受英傑華集團調查的家長表示，他們願意在包括學校組織的旅行、音樂會和運動等課外活動上花錢，而這些額外花費可能高達1268英鎊一年。

在送孩子上學的日常開支中，放學後託管的花費最高，估計每個孩子每年放學後託管的費用平均為558英鎊，不過各種不同的託管，費用有很大差別。

花費第二高的是交通費，平均每人每年為366英鎊。調查說，但自2008年到現在，年交通費只上漲了3鎊。

調查發現，大約一半家長給孩子帶午飯，而6%的孩子自己凖備午餐，三分之一家長認為學校的午飯比較好。

家長為孩子在學校吃飯花費的錢，每人每年平均為379英鎊；校服的支出是108英鎊；鞋是78英鎊；運動用具為59英鎊。

所以英傑華的調查人員說，儘管在英國進公立中小學是免費的，但家長仍然要為孩子在學校學習負擔很大的花費，而這筆1600英鎊以上的支出，對一些貧窮家庭是一個重大的挑戰。

（編譯：嵇偉 責編：路西 ）