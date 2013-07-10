英慈善機構招從教畢業生超過大公司

Image caption 「教育優先」機構招收的畢業生大多來自英國名校。

根據最新調查，英國慈善機構「教育優先」招收大學畢業生從教的數量超過英國知名企業招收人數。

「教育優先」（Teach First ）招收大學畢業生人數方面已經超過銀行，金融和政府機構。

該機構是2002年組建的，每年招聘1261名大學畢業生。

10大機構招聘畢業生數量 Teach First - 1,261

PwC - 1,220

Deloitte - 1,200

Civil Service Fast Stream - 750

Army - 700

Ernst & Young - 690

KPMG - 520

Accenture - 390

JP Morgan - 350

IBM - 350 資料來源：High Fliers市場調查公司

英國首相卡梅倫對該機構「堅信其改變人生的力量」大加讚揚。

最新的招聘數字來自英國獨立市場調查公司High Fliers。該公司對英國招收大學畢業生的公司和部門開展了一項調查。

調查顯示，「教育優先」已經走在普華永道（Pricewaterhouse Coopers）和德勤（Deloitte）會計師事務所的前面，而且是增長速度最快。

「教育優先」慈善機構提出的目標，是要將有志從教的優秀青年教師送到落後地區的學校，提高教學水平。

該機構的業務範圍包括英格蘭和威爾士地區，爭取從2015年開始每年招收2000名大學畢業生。

這些畢業生將接受為期6周的強化訓練課程，隨後的實習訓練將在任教學校進行。他們將在這些學校任教兩年時間。

「教育優先」還對他們招收的畢業生進行了分析。根據調查，這些應聘的畢業生中有80%辣子羅素大學集團（The Russell Group）的大學，接近四分之一曾在中學享受免費福利午飯，有三分之一是家庭中第一個大學生。

羅素大學集團由20多所英國研究型的大學組成，被稱為英國的常春藤聯盟，代表著英國的優秀大學。

「教育優先」代理總裁約翰·科爾納特（John Colenutt）表示，他很高興看到「在學校富有挑戰性的環境下工作，已經成為英國最優秀的畢業生所追尋的最感光榮、最熱門的目的地。」

「但是現在還有很多工作要做。我們已經看到一些學校的學生發生了變化，但是我們也常常看到，如果你在英國低收入地區長大，你很可能在學校的成績不佳，找不到一個較好的工作，不會有一個福健康的生活。」

（編譯/責編：路西）