英國高校街區犯罪 首都高校附近最「猖獗」
- 2013年 7月 23日
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在英國大學周圍街區犯罪排行榜上，倫敦的高校高高在上。
大學周圍的犯罪主要有三種類型，入室盜竊、搶劫和「暴力犯罪」。
倫敦西區的國王學院周圍是犯罪率最高的地方。
倫敦以外，豪爾大學附近（Hull）是地方犯罪率最高的。而杜倫大學和溫徹斯特大學附近則是犯罪率最低的。
這個根據警方的犯罪記錄數據制定的排行，是一本新出版的名為《大學全方位指南》裏的一部分。
除了比較大學的教學科研能力之外，它還顯示學生們可能會碰到的犯罪危險。
「全方位指南」
這些數字包括高校附近發生在學生和非學生身上的犯罪。但三種犯罪類型的分類則是考慮到最可能影響到學生的。
「暴力犯罪」包括打人、嚴重身體傷害和性侵犯。
這本指南的編寫者金斯敦（Bernard Kingston）說，學生和家長們可能對他們想上的大學附近的治安狀況不了解。
他呼籲應該有一個官方的犯罪率統計，以便學生和家長在選擇大學時參考。
在美國，大學有義務提供詳細的犯罪數據，顯示在校園內以及校園外影響到學生的犯罪。
（編譯：騰龍 責編：路西）