巴斯斯巴大學向中美留學生敞開大門

Image caption 巴斯斯巴大學坐落在風景秀麗的羅馬古城巴斯

以前說到赴英留學，大多數中國學生首先想到的多半是牛津、劍橋。但現在更多的國際學生願意把目光放到另外的英國大學。

位於英格蘭西南部巴斯小鎮的巴斯斯巴大學至今仍是全英招收國際學生最少的大學之一，目前僅有196人。

今年起該校將目光對凖了海外學生，特別是中國和美國留學生，並預計在未來四年內招收海外學生2000人。

擴招海外學生的原因主要有兩點，一是高校擔心由於英國本地學生學費上漲，9000英鎊一年的學費使很多本地生放棄讀大學的機會。

一項來自UCAS（Universities and Colleges Admissions Service）的調查顯示，今年實施新學費制度的第一年僅有637,500本地學生申請大學，雖然與去年相比有所增長，但仍少於前年申請大學的670,000人。

此外，鑒於海外學生給英國帶來的經濟效益，英國政府也鼓勵各高校海外招生，並把這作為新的發展國際教育戰略的關鍵部分。

很多英國大學都與海外留學機構有協定，希望他們介紹學生來自己的學校，一旦成功，他們將支付中介每名學生約1000英鎊的介紹費。

巴斯斯巴大學國際關係部主任傑米裏·懷特(Jeremy White) 表示：「英國擁有非常權威的國際化教育系統，幫助世界各地的學生獲得英國學位，同時其實也在幫助大學的成長。」

巴斯斯巴大學新招收國際學生的具體學費還沒有最終確定，預計會與目前的一學年10,500英鎊的標凖相似。

（編譯：馨月 責編：鈴蘭）