英國新添私營牟利大學引發爭議

Image caption BPP大學的成立被認為是開創了先河

受嚴格監管的英國高等教育界新增了一所私營牟利大學。這是英國曆來第二所同類教育機構。英國官員認為這是高等教育發展的重要一步，但是也招來抗議聲音。

新獲承認的是BPP大學（BPP University）。它的前身是BPP大學學院（BPP University College，也稱：英博夏爾職業學習有限公司大學學院）。

在英國，要獲承認為大學，有關教育機構必須符合一些特定的要求，例如：頒發學位的能力，以及是否有足夠的學生人數。

這是英國第二所私營牟利大學。此前，法律學院（College of Law）在去年年底獲准升格為大學，取名法律大學（University of Law）。

收費差異

BPP大學將開設商業、法律、財務和稅務方面的本科和研究生課程。該機構目前的收費是，三年制的課程每年大約5千英鎊。

與不少英國大學平均每年9千英鎊的價錢相比，BPP大學的收費顯得相對便宜。

英國大學與科學事務專責官員戴維·威利茨（David Willets）表示，這是英國高等教育界多元化過程中的重要一步。

他說，多樣的高等教育可以增加人們上大學的機會，並且可以讓大家更注視教學質量，引進創新的教學方式。

反對聲音

不過，英國大學和學院工會（University and College Union）譴責了增加牟利大學的做法。

工會主席西蒙·瑞頓（Simon Renton）說，他們對此深感關注。他們認為此舉可能打開更多牟利機構成為大學的大門。

瑞頓說，大家只需放眼美國就能看到這種做法所會帶來的問題。

瑞頓說，他們將要求政府三思增加牟利大學的做法，並緊記英國素來優越的高等教育。

(編譯/責編：顧垠)