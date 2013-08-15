英「高考」揭榜 逾38萬學子被錄取

Image caption 考試成績發榜，拿到優等成績的考生成為高校競相爭奪的「寶」。

英國普通中等教育高級水平證書考試（A-level）8月15日揭榜，高校爭奪優秀生進入最後階段。

截至午夜時分，已有將近39萬名學子被大學錄取。

據官方統計，今年A-level獲最高分A或A*的考卷比例連續第二年下滑，從去年的26.6%降到26.3%。

整體而言，及格率保持了過去30年來的上升趨勢，達到98.1%。

正如普遍預期，選擇數學和科學的考生繼續增多，選擇法語和德語的考生繼續減少，而選考西班牙語者則逆勢增多。

考生增加最多的科目包括經濟、化學、物理、數學和高等數學。

女生拿到A*或A的比例略高於男生，但今年獲A*的男生比例達到7.9%，超過女生的7.4%。

負責考試和資格證書發放的機構JCQ表示，選擇數理化的考生持續增多是個值得歡迎的趨勢，但選擇語言科目的考生不斷減少令人失望。

負責大學招生錄取的機構Ucas數據顯示，已經有385,910名學生被大學錄取，比去年同一時段多9%。

根據最新改革措施，英格蘭高校招收考試成績最優的新生可以不受名額限制。這個類別的錄取線去年是A-level考試成績至少達到AAB，今年放寬到ABB，即兩門科目考到B，一門科目拿到A，就屬於優等生。

今年達到這個水平的考生大約有10萬人。

各所大學錄取成績未達到優等的考生時有不同的名額限制。

蘇格蘭的會考成績上周已經公布，及格率比去年略有增加。

（編譯：郱書 責編：路西）