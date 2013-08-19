英國養兒費用上漲家庭壓力增加

Image caption 在英國，撫養孩子的費用不斷上升。

英國慈善機構「兒童貧困救助組織」（CPAG）的調查顯示，將一個孩子撫養至18周歲的費用已經上漲至14.8萬英鎊。

報告說，英國家庭的生活費用去年上漲了4%。與此同時，社會福利與救助補貼卻下降了。

英國政府說，這是為了削減國家在社會福利方面的開支而採取的必要手段，同時也鼓勵更多的人外出尋找工作。

但CPAG指出，政府此舉導致父母們在為其家庭和孩子提供體面的生活水平問題上面臨著「日益增加的難度」。

CPAG的負責人加納姆(Alison Garnham)說，調查顯示，英國家庭遭受著物價上揚與工資幾乎停漲的雙重擠壓，而政府所提供的福利救助卻不斷減少。

日益艱難

調查數字顯示，最低工資去年上漲了1.8%，平均工資上漲幅度為1.5%，而兒童福利補助的漲幅則完全被凍結。

但與此同時，許多家庭的生活費用卻大幅上升至近6%，尤其是那些需要兒童救濟的家庭。

據統計，一個雙親家庭將一個初生嬰兒撫養至18周歲，最基本的生活費用為8.1萬英鎊。如果加上其他的費用，則需要14.8萬英鎊。

而對於一個單親家庭來說，這一數字則分別為超過9萬英鎊和16萬英鎊，經濟壓力更大。

而早前公布的另一份調查報告則說，在英國，將一個孩子撫養至21周歲，將需要22.2萬英鎊。

美國政府上周所作的一項類似調查顯示，在美國撫養一個孩子至18周歲，則需要15.4萬英鎊。

（編譯：沙漠 責編：伊人）