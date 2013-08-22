英大學活動海報含「強姦」字眼震驚校園

Image caption 卡迪夫城市大學新生活動海報含有違規短語。

英國威爾士卡迪夫城市大學(Cardiff Metropolitan University)新生活動海報含有違規短語，學生會表示「震驚」並著手調查。

卡迪夫城市大學近日陷入「海報風波」，一張宣傳大一新生晚間聚會活動的海報含有涉及「強姦」內容的廣告文字，遭到了學生們的強烈譴責。

此違規海報，印著一個穿著T恤的男子的後背，T恤上有用記號筆潦草書寫的幾行涉及「強姦」的短語。

現在，這張海報已經被撤下。

卡迪夫大學學生會已對此事件帶來的惡劣影響，向公眾道歉，並已展開對事件的調查，試圖找出此海報發佈出去的原因。

威爾士自由民主黨議會議員埃莉內德·帕洛特（Eluned Parrott）代表南威爾士州中部選區，對此事件深表關切。她說，強姦是一種非常嚴重的犯罪，這種涉及「強姦」字眼的內容，最初就不應該用在學校活動的海報裏。

帕洛特女士說：「初次離開家求學的年輕女生比較容易受到傷害，大學有責任確保女生們的安全。」

她敦促卡迪夫城市大學盡快調查這一事件，必須確保以後不再有類似的事件發生。

卡迪夫城市大學負責人表示，這一活動是由Climax Promotions社團組織，海報交給校學生會宣傳。校學生會表示會盡快處理此事。

（編譯：冰青/責編：鈴蘭）