英中學會考GCSE科學科目成績下滑顯著

Image caption 英國中學外語和歷史地理科目的考生人數大幅增加

英國英格蘭、威爾士和北愛爾蘭的大約60萬名中學生星期四（8月22日）陸續收到了GCSE普通中等教育證書考試成績。

結果顯示，學生獲得A和A*等最高成績的比例連續兩年出現下滑，從去年的22.4%下降到今年的21.3%。

獲得C以上成績，也就是獲得A*、A、B或C成績的比例也從去年的69.4%下降到今年的68.1%。

總體及格率比去年略有下降，但這樣的下降在GCSE建立25年以來尚屬首次。

在所有各個不同的科目中，科學科目成績的下降最為顯著。今年科學科目獲得C以上成績的比例為53.1%，相比去年的60.7%降幅較大。

傳統外語

統計結果同時發現，參加外語和人文學科課程的考生人數大幅增加，包括選擇傳統外語法語、德語和西班牙語的考生人數比去年增加了16.9%，扭轉了長期下滑的局面。

參加地理和歷史考試的人數分別比去年增加了19.2%和16.7%。

負責公布GCSE考試結果的證書聯合委員會（Joint Council for Qualifications）說，更多的低年齡考生提前參加考試，特別是參加數學和英語考試的現象特別引人關注。

JCQ分析人士說，這一狀況和教育體制有關，因為目前評判學校的一個標凖是，看這個學校有多少學生以C以上的成績通過數學或英語考試。

JCQ表示，為了學校獲得更高的數學和英語課程通過人數而讓學生提前參加考試，這並不符合學生的最佳利益。

JCQ還說，學生提前參加考試也許是導致總成績下降的一個因素，因為15歲學生的考試成績一般低於16歲的學生。