牛津大學招外國特別生會「毀壞聲譽」

Image caption 牛津大學

牛津大學的一份內部報告警告說，牛津大學為純粹的商業利益接受有錢但成績差的外國學生，是用毀壞自己的聲譽在冒險。

這些被稱為「特別生」（associate students）的學生，平均成績低於牛津大學的本科生，每學期付高達1萬3千英鎊的學費，最多可在牛津上一年學。

儘管這些特別生不是正式的牛津大學學生，但資深人士說，這種做法對牛津造成「嚴重的聲譽危險」，因為這些人的學術水平太低。

牛津大學的各學院是獨立的，能自主設定其招生政策。不過這份內部報告說，牛津大學的學院收這些所謂特別生純粹是由於商業原因。

因擔憂特別生的數量以及他們與牛津大學的關係，牛津大學成立了一個工作小組，對此專門進行調查，由牛津的前副校長保羅·斯萊克（Paul Slack）教授為負責人。

這份內部報告在兩周前發表，之前牛津大學受到批評，被指把外國學生當「搖錢樹」，每年收外國學生3萬5千英鎊的學費，而英國學生只需交9千英鎊一年。

高收費的中介機構

每年大約有3百名特別生進入牛津大學學習，通常是由第三方中介機構組織招生，再由那些中介機構向學院付費。

聲稱為牛津大學招收外國學生最多的中介機構華盛頓國際學習理事會（WISC），對招來的外國學生每學期（13星期）收費13430英鎊，約合20900美元。

WISC把每學期費用中的約4千英鎊交給牛津大學的學院，那些主要是美國來的外國學生則可以在牛津的學院學習一年。

這些學院中包括三一學院（Trinity College）、基督教堂學院（Christ Church）、新學院（New College）和莫德林學院（Magdalen）。

特別生沒有與牛津本科生同樣標凖的入學考試成績，但根據WISC的說法，他們具有在美國大學的入學成績，而且以後還可以在簡歷中稱自己是在牛津大學接受的教育。

牛津大學的資深人士們因此擔憂，把在牛津的短暫經歷當成在牛津接受高等教育，將會使牛津大學的聲譽受到嚴重損害。

（編譯：嵇偉 責編：李莉）