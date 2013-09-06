私人補習有「擴大學習鴻溝風險」

Image caption 調查發現倫敦有近四分之一學生補習

英國國立學校學生興起了私人補習熱潮，尤以富裕家庭和在倫敦的學生為甚。這是一項對11歲到16歲學生所作的調查發現的。

英國教育慈善機構薩頓信託（Sutton Trust）的調查發現，有31%來自家境較好家庭的學生參加私人補習，只有15%來自較貧困家庭的學生補習。

在倫敦，參與私人補習的學生達到40%，但是在威爾士只有9%。

薩頓信託的蘭普爾爵士（Sir Peter Lampl）說，為家境較差的兒童收窄學習鴻溝是「重要」的。

這項調查訪問了1500名英格蘭及威爾士11歲到16歲的學生，結果顯示幾乎四分之一（24%）的學生曾經接受私人補習或家教，高於2005年的18%。

單單在去年，24%的受訪倫敦學生說他們曾經接受額外功課輔導，威爾士學生的比例只有5%。

「弱勢學生」

薩頓信託引用一家私人補習網站本年初的分析說，補習的價錢一般要22英鎊，在倫敦則上升到30到40英鎊。

蘭普爾爵士說，父母都希望為孩子付出最好的。

但是他說，為這些孩子提供私人補習，會把父母負擔不起補習費的孩子推向弱勢。

他說：「這就是為什麼找方法確保收窄弱勢孩子的學習鴻溝是這麼重要的了。」

在曼徹斯特為貧困家庭的學生提供免費補習的「導師信託」（Tutor Trust）的尼克·本特（Nick Bent）說：「在補習方面，某些地區的中產家庭有『武器競賽』的跡象，特別是在倫敦。」

一年多前才開辦的「導師信託」計劃在50多家學校為兩千多名學生提供補習服務。

計劃負責人說，有關調查的發現顯示了英格蘭和威爾士補習的情況。

他們說，重要的是要提升每個孩子的機會，盡量發揮他們的學習潛能，不管他們居住的地區和父母收入。

此外，一些校長選擇以政府為每個學童提供免費飯餐的預算來資助弱勢學生的學習輔導。

除此之外，一家商業補習公司承諾，每招收一個付費的補習學生，就為另一個負擔不起的學生免費補習。

（編譯：田耕 責編：尚清）