倫敦一學院贊助學生簽證資格被取消

Image caption 又一所英國大學的贊助海外學生簽證資格被內政部取消。

據《泰晤士報》報道，英國內政部在8月底已經把巴金學院（Barking&Dagenham College）學院從註冊學生獲得簽證贊助機構的註冊名單中吊銷。

自從去年7月倫敦都會大學（London Metropolitan University）為海外學生提供簽證擔保的資格被取消以來，這是第二所學院被取消簽證擔保資格，這說明英國內政部仍然願意切斷這條英國教育機構獲得資金的重要渠道。

巴金學院提供的學位課程得到東倫敦大學、北安普敦大學和創意藝術大學的認證。在2011年該學院擁有約7,500名學生，其中近300人學習研究生課程。

該校同東倫敦大學的合作伙伴關係最長，東倫敦大學為他們的商業管理碩士、商業管理學士和動畫、創意視頻、3D設計和攝影等基礎課程提供認證。

巴金學院的發言人說，目前他們正在和英國邊境管理局交涉。還不清楚他們的擔保簽證資格是否被取消，內政部發言人對此沒有做任何評論。

雖然至少在9月2日後巴金學院就已經從簽證贊助名單上缺席，但該學校似乎在本周之前對此並不知情。

（編譯：橫路 責編：尚清）