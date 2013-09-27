英國地方小校涉商標爭議 哈佛提出訴訟

Image caption 哈佛大學的訴訟根據是「哈佛」（Harvard）這個名字被非法使用。

學術界的侵權訴訟可能不太常見，但是，美國歷史悠久的著名學府哈佛大學卻按照商標法向英國一所小型商學院興訟，聲稱名字有被盜用之嫌，要求賠償。

這次法律行動所牽涉的是距離倫敦不遠的米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的「哈佛管理與技術學校」（Havard School of Management and Technology）。

哈佛大學在高等法院申請禁制令，並要求賠償。他們聲稱自己的「商標」受侵犯。

哈佛管理與技術學校方面已經否認指控。

使用權

哈佛大學的訴訟根據是「哈佛」（Harvard）這個名字被非法使用。

哈佛大學在今年的幾個世界大學排名榜上都名列第二，而且長久以來都在學術界佔據顯赫位置。截至目前為止，已經有八位美國總統出身於該校，包括現任總統奧巴馬。

最近公布的數字也顯示，該大學的基金總值達到接近330億美元的水平，是全球最財雄勢大的高等學府之一。

訴訟的另一方 – 英國的哈佛管理與技術學校 – 則聲稱自己是「智慧之所」，並介紹說，該校提供商業、電腦、管理、會計和旅遊等方面的課程，對象是來自海外的學生。

反訴訟

哈佛管理與技術學校並沒有安排律師代表出庭，不過，法庭說，該校打算提出反訴訟。

法庭已經安排在明年2月正式審理此案。

主審法官羅斯說，案中一個關鍵考慮點是：哈佛大學有沒有因為哈佛管理與技術學校的作為而蒙受損失。

（編撰/責編：顧垠）