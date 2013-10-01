商標爭議 英國學校反控哈佛求賠償

Image caption 哈佛大學的訴訟根據是「哈佛」（Harvard）這個名字被非法使用。

英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的一家商學院表示，針對日前被美國常春藤名校哈佛大學控告違反商標法侵權，決定向哈佛提出反控告並要求兩百萬英鎊的賠償。

哈佛大學日前對哈佛管理與技術學校（Havard School of Management and Technology）提出禁制令並索賠。

英國哈佛管理與技術學校的創辦人蒂娜·拜洛韋斯·鮑爾富爾博士（Dr Tina Beloveth Powerful）表示，學校是以她祖父的名字命名的。

她還表示，她願意更換學校的名字，但是需要兩百萬英鎊來支付學校目前的開銷。

在上周在英國高等法院的初步聆訊中，美國哈佛提出指控說，類似的名字讓大眾混淆兩所不同的學校。

哈佛管理與技術學校並沒有安排律師代表出庭，不過，法庭當時說，該校已經打算提出反訴訟。

蒂娜·拜洛韋斯·鮑爾富爾博士在接受BBC訪問時表示，由於創建學校的花費龐大，她正在募集兩百萬英鎊的資金。

她說，「一個好的名字勝過金銀」

「我們告訴美國哈佛，我們也想避開這個情況，但我們已經花費了許多錢在廣告、營銷及產品上。」

命名緣由

這間英國的哈佛學校建立於2010年，其網頁上表示，該校提供商學、計算機、管理、會計、旅遊和醫療的課程，並主要是提供機會讓海外學生就讀。

其中並沒有提及該校有多少學生，但是有資料顯示，除了位於英國的教室，該校同時也提供海外學生的在線課程。

蒂娜·拜洛韋斯·鮑爾富爾博士說：「我祖父的名字就叫哈佛（Havard），一直到他過世之前我都和我祖父很親密，所以我想要讓他的名字繼續傳下去。」

「我從來沒有想過美國的哈佛大學。哈佛大學和這個名字一點關係都沒有。」

她也說，她在2012年8月收到美國哈佛表示米爾頓凱恩斯學校侵犯商標權的通知信時，著實是嚇了一跳。

位於美國馬薩諸塞州哈佛大學是世界排名第二的大學，並且已有八任的美國總統都曾在此就讀，包括了現任的奧巴馬。

法庭已經安排在明年2月正式審理此案。

（編撰：思翰 責編：顧垠）