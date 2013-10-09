Image caption 牛津大學培養一個本科生每年須投入1萬6千英磅。

牛津大學校長對英國大學每年9千英鎊學費上限的可持續性提出質疑。

牛津大學校長安德魯·漢密爾頓教授（Andrew Hamilton)在一次會議上透露，牛津大學每年培養一個本科生的真正費用是1萬6千英鎊。

他質疑高等教育「市場」怎麼能不考慮內容與質量而統一定價。他還透露，牛津大學的年度資金缺口為7000萬英鎊。

他還提議，不同的教育機構應該可以採取不同的收費標凖。

資金缺口

漢密爾頓教授說，考慮到英國教育機構的多元化，不同大學之間的收費有很大的不同，不會讓人感到「不正常」。

「現在的局面才叫不正常。其實真正關鍵的問題是，一個大學的收費應該與它的教學內容掛鉤，而且不會存在收費就會把學生擋在校門外的可能性。」

牛津大學發言人解釋說，漢密爾頓教授的此番講話並不是提議讓本科生每年繳費1萬6千英磅來填補資金缺口。

不過，漢密爾頓教授的確建議「是希望建立一個更能反應實際開支的學費制度，確保向貧困家庭的學生提供最大的支持」。

他還說，應該有一個長遠可持續發展的撥款模式，在每年9000英鎊學費仍然不夠大學開支時動用。

他聽說，有的大學覺得每年9000英鎊學費已經非常好。

「無論各大學的情況是不是這樣，9000英鎊的學費對牛津大學絕對是不夠的。雖然收了學生每年9千英鎊學費，但是政府對教學的撥款卻大幅減少，對牛津大學的基本開支平衡根本沒有什麼幫助。」

水漲船高

漢密爾頓教授提到，可以通過加強籌募捐款，也可以通過向投資者發行債券來增加收入。

英國將大學學費漲至每年9000英鎊的決定，曾引起大學生的強烈反對和抗議。

牛津大學的全體教研人員還曾對高等教育部部長大衛·威勒茨（David Willets) 和他領導下的高等教育資金改革通過了一個象徵性的不信任動議。

如今，9000英鎊學費制已經進入第二年，漢密爾頓教授的此番講話顯示，連牛津這樣的大學長遠來看仍然面臨財政問題。英國大學又將如何與國際上其他財政收入更好的大學競爭呢？

今年9月，美國哈佛大學公布的捐贈基金增加到327億美元。而下一個募捐目標是在此基礎上再增加65億美元。

牛津大學去年收到7500萬英鎊的捐款已經被稱讚為是歐洲大學所收到的最大一筆捐款。

英國大學講師工會(UCU)秘書長莎莉·亨特（Sally Hunt)在被問及漢密爾頓教授此番講話時表示，漢密爾頓教授談到增加學費這根政治上最敏感的神經、讓高等教育經費問題再次引人關注，應該為他鼓掌歡呼，但現在的情況下，沒有任何一個政黨會在下次大選前會考慮這個問題。

亨特還表示，英國並不需要更高的大學收費。大學需要更多經費是絕對正確的，但英國每年對高等教育的投入才佔GDP的1.4%，而國際平均水平是GDP1.7%。

亨特說，英國大學生已經承擔了全歐洲最貴的學費，讓他們再來填補大學的資金缺口是完全錯誤的。

（編譯：羅玲 責編：路西）