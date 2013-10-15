「英國取代日本成為中國第二大科研伙伴」
一份新的研究報告說，英國已經取代日本成為中國第二大科研合作伙伴。
英國創新基金會（Nesta）和英國科研理事會及英國政府合作發佈的報告稱，英國應該更積極加強與中國在研發方面（research and development）的合作戰略。
美國目前是和中國合作發表科研文章最多的國家，英國其次。
報告的作者之一、創新基金會國際科技創新部門的負責人克里斯汀·包因德說「（中國的）創新體制迅速發展，體現強大的兼容並蓄特點」，吸收外國技術和知識並加強國內研究能力，推動了中國的迅速發展。
她說：「英國需要採取更積極的戰略，抓住機會加強英國和中國的學術、研究與商業聯繫。」
她補充說：「現在對英國來說，問題不是英國是否應該加強和中國的創新體制的聯繫，而是怎麼做。」
速度和質量
這一報告發現，在世界科研產出中，中國現在佔13%，而在全球研發力量方面，中國佔25%。
這一報告發佈之際，正值英國財政大臣奧斯本和高教與科技事務國務大臣威利茨訪華。
英國和中國在基礎科研方面的投入相當，但中國在創新發展方面的投入相當於英國的六倍。
報告說，雖然中國研究質量的增長不及其投入速度的增加，但中國領導人更重視研究的質量、效率和評估。
英國2011年取代日本，成為中國的第二大科技合作伙伴，目前中英聯合資助的科研項目總價值已達4700萬英鎊。
威利茨日前會晤了中國科技部副部長曹健林，雙方一致同意加強雙邊創新合作。維萊茨宣佈了三項總研究資金超過700萬英鎊的英中聯合科研項目資助基金。
（編譯：立行 責編：顧垠）