「英國取代日本成為中國第二大科研伙伴」

Image caption 威利茨訪華，加強雙邊創新合作。

一份新的研究報告說，英國已經取代日本成為中國第二大科研合作伙伴。

英國創新基金會（Nesta）和英國科研理事會及英國政府合作發佈的報告稱，英國應該更積極加強與中國在研發方面（research and development）的合作戰略。

美國目前是和中國合作發表科研文章最多的國家，英國其次。

報告的作者之一、創新基金會國際科技創新部門的負責人克里斯汀·包因德說「（中國的）創新體制迅速發展，體現強大的兼容並蓄特點」，吸收外國技術和知識並加強國內研究能力，推動了中國的迅速發展。

她說：「英國需要採取更積極的戰略，抓住機會加強英國和中國的學術、研究與商業聯繫。」

她補充說：「現在對英國來說，問題不是英國是否應該加強和中國的創新體制的聯繫，而是怎麼做。」

速度和質量

這一報告發現，在世界科研產出中，中國現在佔13%，而在全球研發力量方面，中國佔25%。

這一報告發佈之際，正值英國財政大臣奧斯本和高教與科技事務國務大臣威利茨訪華。

英國和中國在基礎科研方面的投入相當，但中國在創新發展方面的投入相當於英國的六倍。

報告說，雖然中國研究質量的增長不及其投入速度的增加，但中國領導人更重視研究的質量、效率和評估。

英國2011年取代日本，成為中國的第二大科技合作伙伴，目前中英聯合資助的科研項目總價值已達4700萬英鎊。

威利茨日前會晤了中國科技部副部長曹健林，雙方一致同意加強雙邊創新合作。維萊茨宣佈了三項總研究資金超過700萬英鎊的英中聯合科研項目資助基金。

（編譯：立行 責編：顧垠）