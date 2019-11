英國大學員工為薪酬月末罷工

Image caption 三家工會計劃聯合發起的罷工預計會影響到全英範圍內的高等院校。

英國大學員工計劃在10月31日舉行一天罷工,以要求政府加薪。

由三家工會組織——大學學院工會(University and College Union,UCU)、公共服務業總工會(Unison)以及聯合工會(Unite)聯合發起的這場罷工預計會影響到全英範圍內的高等院校。

大學及學院雇主協會(Universities and Colleges Employers Association, UCEA)作為大學一方的代表,認為此舉令人失望。

另外已有消息稱,本周四(10月17日)英格蘭部分地區的教師會進行罷工。

來自全國教師工會(National Union of Teachers)及全國校長協會和女教師工會(National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers ,NASUWT)的會員表示,他們會發動進一步區域性罷工,以此表達對薪酬、養老金以及工作量的持續不滿。

工會計劃於10月31日舉行的大學罷工,目的是為了提出加薪1%的要求。此項薪資提升涉及大學講師、技術人員及行政職員。工會說,自2008年十月以來大學員工的實際薪酬已減少了13%。

「教職員工實際收入年年減少,很簡單,這要適可而止。」 大學學院工會高等教育負責人麥克爾·麥克尼爾(Michael MacNeil)表示: 「我們敦促大學雇主將要面對三家工會同時罷工這個事實,並且需要經過談判來解決爭議。」

大學及學院雇主協會發言人表示,他們從高等教育機構獲知,大部分大學員工還是能夠理解當下的實際環境亦不想針對薪酬問題採取行動,進而傷害大學及學生利益。

(編譯:尤尤 責編:鈴蘭)