留英解析：倫敦市長中國促銷教育

Image caption 倫敦市長鮑里斯·約翰遜親身體驗北京地鐵

最近幾天，倫敦市長鮑里斯·約翰遜的身影驚現北京地鐵。頂著一頭金黃亂發，腳踏「倫敦標誌出租單車」，全球最具個性的市長這一次充當了創意之都倫敦教育的代言人。

鮑里斯此行中國安排了多項活動，在北京798創意園區舉行的「倫敦慶祝創意活動」無疑是宣傳倫敦教育的重頭戲之一。

活動由倫敦大學國際聯盟(LUIP)主辦，16所來自倫敦的大學參加了展覽。活動現場可以看到眾多極富個性的藝術展品，佔據畫廊主要位置的巨大字母拼出的「LONDON」一詞格外顯眼，這個作品由16所倫敦大學為北京量身定做

鮑里斯此行還啟動了倫敦官方中文網www.london.cn。網站上的學生服務欄目包括適用於中國留學生的院校申請建議並且圖文並茂的介紹了倫敦多家大學。

鮑里斯直言，此行的目的就是期望打敗其他國際城市，使倫敦成為中國學生留學的首選目的地。

倫敦優勢

以往在倫敦的大小文化活動上，從來不難發現酷愛耍寶搞噱頭的市長身影。這一次遠赴中國、賣力「演出」，卻仍然使人印象深刻。

近10年來，在倫敦求學的中國學生人數持續增長，中國成為倫敦國際學生最大的來源地。如此龐大的留學人數、高昂的留學生活消費，「北京鎊」的吸引力對倫敦可見一斑。

鮑里斯曾在多次在公開場合提到中國對倫敦留學產業的重要，歡迎中國學生到倫敦求學，前不久他就提出增設一項新的簽證類別「倫敦簽證」。目的是為了方便全球各地有才能的科學家、藝術家和演藝人士在倫敦工作。

「倫敦簽證」提案稱，倫敦市政廳每年將獲得政府現有的1000個「特殊人才」簽證名額中的100個，市長辦公室將與科技城(Tech City)、英國時裝協會(British Fashion Council)和倫敦設計節(London Design Festival)合作，選擇出最優秀的申請者，為他們提供官方支持，方便他們入境。

除了簽證方面的改革動議，在上周《泰晤士報高等教育期刊》發佈的全球大學最新排名也給了倫敦有力支持，包括倫敦帝國理工、倫敦政經學院、倫敦大學學院、倫敦國王學院等在內的位於倫敦的大學都進入了前40名。

英國國內的評論也把倫敦捧為全球知名大學數量最多的城市，擁有最良好的學習環境和氛圍。

此次北京活動中，來自倫敦的多家高校，都以設計和創意產業專業著稱。而憑借每年210億英鎊的產出值，創意產業目前已經成為僅次於金融服務業的倫敦第二大支柱產業，倫敦地區有50萬人從事創意產業。

倫敦的多所大學都開設有文化創意產業課程，這個專業在傳統的經濟、管理、IT科學之後逐漸成為最受中國學生追捧的專業。

倫敦缺什麼

Image caption 倫敦市長鮑里斯·約翰遜在北京大學講演

雖然英鎊貶值，但仍然是全球最貴貨幣，來倫敦留學，沒有強大的經濟基礎，難以維繫長時間求學生活。

眼下，來自歐盟以外的海外學生所需支付的學費接近英國本國學生學費的四倍。一些大學本科海外生的學費會達到每年3,5000英鎊。

英國研究生的學費在每年2000至27500英鎊之間，但歐盟以外國際研究生的學費卻在7900到38500英鎊之間。無論上限還是下限，國際研究生學費都比英國本土學生高出一大截。

除了學費，倫敦留學生活費也可以達到驚人的高度。倫敦的高房租意味著住在倫敦的大學生一年的生活費用會達到23,187英鎊。

高昂留學費用帶來的卻並不都是令人滿意的留學回報，特別是在簽證方面。

雖然鮑里斯剛剛提出了「倫敦簽證」的動議，希望改變倫敦難以留住國際人才的窘境。但就目前的簽證政策來看，聯合政府仍然堅定奉行簽證收緊政策，嚴防留學生轉化為移民。留學生畢業後半年時間裏，如果找到不一份符合薪水要求的穩定工作，就無法繼續在倫敦獲得更多的工作經驗。

從留學生的角度，很難評估這樣的政策對個體造成的影響到底有多深，但從倫敦國際都市來看，卻多少感覺缺少兼容並包的國際胸襟。

英國對倫敦給予厚望，和其他留學城市一樣，眼下都看凖了中國學生和家長的強大留學需求和雄厚實力，全球主要留學城市紛紛到中國練攤兒，推銷宣傳的勁頭真是你方唱吧我登場。

但選學校、買教育，付出高昂代價總要得到回報。學會擦亮眼睛、全面比較的中國學生和家長，豈是幾場宣傳作秀就能夠 「忽悠」得了？

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