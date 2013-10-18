英半工半讀大學生人數驟減引擔憂

Image caption 英半工半讀大學生人數驟減

英國大學組織（Universities UK）本周公布的報告顯示，在過去兩年中，英格蘭大學中半工半讀的學生人數減少了40%，相當於105,000名學生。

這份報告指出，雇主壓力、人們進入高等教育方式的改變、人口轉變、艱難的經濟環境，加之大學學費大幅上漲都是造成人數驟減的原因。

研究報告裏亦提到，學期增長、私營機構增加以及網絡教育的發展等因素也同樣重要，只是很難量化確認其具體影響。

在2011至2012年間，約有50萬大學生是在半工半讀情況下取得學位的。

針對目前的人數驟降情況，不少組織機構都表示擔憂。

存在危險

布里斯托大學（Bristol University）校長埃裏克∙托馬斯教授（Prof Sir Eric Thomas）表示：「英國目前需要更多大學畢業生並且在很大程度上依賴半工半讀式的高等教育，以此來應對快速的發展轉變及其所帶來的技能需求轉變。忽視半工半讀教育情況，對個人與社會都存在很大危險。」

公平入學辦公室（Fair Access to Higher Education）負責人萊斯·埃伯頓教授（Prof Les Ebdon）認為這個群體的人數縮減是一個嚴重憂患，特別是不少半工半讀學生都來自那些較少得到高等教育的群體。

英國工業聯合會（CBI）政策負責人卡佳·豪爾（Katja Hall）對這個數字表示震驚。他說：「想要保證我們的經濟具備競爭力，就需要更多擁有高水平技能的人士，因此讓更多人接受相關教育要比讓已經在職的人重新受訓顯得更加重要。」

英國政府專責大學事務官員大衛∙威利茨（David Willetts）則表示：「半工半讀學習為個人、雇主以及我們的經濟帶來巨大益處。相關貸款現在已開放給新的半工半讀學生申請。」

然而報告中指出，儘管相關機構為半工半讀者提供貸款，但隨著年齡增長，人們不願意讓自己處於「負資產」狀態。

針對相關問題，威利茨提醒各大學應重視當前情況。他也呼籲所有大學確保半工半讀教育訊息的開放性，讓人們可以通過網站或更多其它途徑加深了解。

（編譯：尤尤 責編：顧垠）